الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري أوضاع المنطقةتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.23 سبتمبر 2026 18:12آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 18:12وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكوري الجنوبي جو هيونأأنيويورك:أخبار 24وزير الخارجيةكوريا الجنوبيةنيويوركالتعليقاتأأخبار ذات صلةتصاعد المواجهات في إثيوبيا و"قوات تيغراي" تسيطر على مطارات مهمةزعماء وقادة الدول يهنئون المملكة باليوم الوطني أمريكا توسع وجودها العسكري في "جرينلاند" بقاعدتين جديدتينالربيعة: المملكة دعمت الأمن الغذائي العالمي بأكثر من 3.4 مليار دولار