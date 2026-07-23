الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي التطورات الإقليميةاستعرض الوزيران المستجدات الراهنة وتداعياتها على المنطقة23 يوليو 2026 15:26آخر تحديث : 23 يوليو 2026 15:39وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبداللهأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالكويتالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعوديةبدعم سعودي.. طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا يبدأ رحلة العلاج في الأردنولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان مستجدات المنطقةالقيادة تهنئ رئيس مصر بذكرى اليوم الوطني لبلاده