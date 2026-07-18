الرئيسية/دوليات وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في المنطقة أكد إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت18 يوليو 2026 23:12آخر تحديث : 18 يوليو 2026 23:12وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالكويتالامير فيصل بن فرحانايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيان أوروبي بحريني مشترك بشأن الملاحة بمضيق هرمزمقتل جنديين أمريكيين في هجوم إيران على الأردنالقيادة تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفةإدانة سعودية لاستمرار العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن