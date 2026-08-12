الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز أمن واستقرار المنطقةجرى خلال اتصال هاتفي بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة12 أغسطس 2026 16:46آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 16:53وزير الخارجيةأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالعلاقات السعودية المصريةالامير فيصل بن فرحانمصرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعليمي: الحوثي مشروع حرب والفرصة ما تزال متاحة لإلقاء السلاحالقيادة تهنئ "أندراش باكا" بانتخابه رئيسًا للمجرمقتل وإصابة عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في الضالعالكويت تحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف إحدى منشآتها الحيوية