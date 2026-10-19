الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والإماراتي تطورات الأوضاع إعراب الجانبين عن إدانة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي19 أكتوبر 2026 20:45آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 20:53وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجية التركيوزير الخارجيةالامارات العربية المتحدةالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: نحذر الميليشيا الحوثية الإرهابية من استغلال الوسائط البحريةفرنسا تفرض حظر تجول جزئيًا بعد أعمال شغب وعنفالقوات اليمنية: تحييد 558 حوثياً وتدمير وإعطاب 135 آلية عسكريةخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر