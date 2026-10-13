الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والكويتي أوضاع المنطقةتم تجديد إدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على منشآت مدنية في المملكة13 أكتوبر 2026 22:11آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 22:11وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24المليشيات الحوثيوزير الخارجيةالكويتقطرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الصباحة".. الخزان الذي استغله الحوثي وقوداً لحروبهوزير الدفاع ونظيره البولندي يبحثان سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها "التحالف": عملية نوعية لتحييد مصادر تمويل المجهود الحربي لمليشيا الحوثيالعليمي: إنهاء الإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه