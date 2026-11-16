الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والمصري التطورات الإقليمية استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات16 نوفمبر 2026 19:08آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 20:39وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالامير فيصل بن فرحانمصرقطرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"القوات اليمنية" تنفذ 661 عملية استهداف وتحييد 173 حوثياًالبحرين: أحكام بالسجن المؤبد و15 عامًا لخلية إيرانيةاستمرار اضطرابات السفر الجوي بأمريكا لليوم الثالثالمملكة تواصل دعم الأمن الغذائي بوسط وجنوب غزة