الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والقطري مستجدات المنطقةكما تم بحث المساعي الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الحوار 3 نوفمبر 2026 23:04آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 23:10وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعودأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالجزائرفيصل بن فرحانمصرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 370 من عناصر الحوثي وتدمّر 120 آلية ومعدةخاصمعركة الكونغرس.. من يمسك بزمام واشنطن؟وزير الداخلية اليمني: 21 خبيراً أجنبياً يديرون عمليات مليشيا الحوثيانطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي بأمريكا