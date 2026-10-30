الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع 4 من نظرائه تطورات المنطقةإعراب الجانبين عن إدانتهما للاعتداءات المستمرة للحوثيين على المملكة31 أكتوبر 2026 02:05آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 02:39وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجيةأأأتلانتا :أخبار 24وزير الخارحيةالاتحاد الاوروبيالامير فيصل بن فرحانكنداالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن يدين استهداف عدن ومحاولة استهداف مكة المكرمة قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى قطاع غزة عبوتان ناسفتان تشعلان حريقًا في ناقلة بمضيق هرمزالمملكة تدعم قطاع المياه في اليمن بـ 62 مشروعًا ومبادرة