الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يترأس وفد المملكة بقمة بريكس في الهندتناقش القمة أبرز القضايا الدولية والإقليمية12 سبتمبر 2026 21:21آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 22:12ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالأمير فيصل بن فرحاننيودلهيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الوزراء اليمني": استهداف المملكة عدوان على الشعب اليمنيوزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الإقليميةالعراق يغلق 3 منافذ حدودية مع إيران بعد الهجمات على المملكةالجيش اللبناني يوقف قريبًا لبشار الأسد في قضية مخدرات