الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يزور واشنطن لبحث العلاقات الثنائيةسيلتقي خلال الزيارة بنظيره الأمريكي ماركو روبيو28 سبتمبر 2026 09:18آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 09:18وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الأمريكيةماركو روبيووزير الخارجيةوزارة الخارجيةالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش في باكستانإدارة ترامب تتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات"مسام" ينزع 5 آلاف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة باليمنإشادة أممية بدور المملكة في قضايا الأمن والسلام