الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره اليونانيمكالمة هاتفية تركز على التعاون الثنائي وتطورات المنطقة24 أكتوبر 2026 20:27آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 20:27الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجيةأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالعلاقات الدبلوماسيةالأمير فيصل بن فرحانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية: تنفيذ 736 عملية وتحييد 307 من مليشيا الحوثيالقوات اليمنية: الحوثيون يقصفون عدن بالصواريخ الباليستيةمجلس التعاون وتركيا يبحثان استكمال مفاوضات التجارة الحرةمؤشرات متزايدة إلى تصعيد عسكري أمريكي جديد ضد إيران