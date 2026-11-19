الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يستقبل أمين عام حلف مكة الدفاعيوزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع نظرائه السوري والأردني والأوزبكي19 نوفمبر 2026 10:15آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 18:29 وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لحلف مكة الدفاعي نعمان محمودأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةحلف مكة الدفاعيالامير فيصل بن فرحانالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام القمة الثلاثية بين ترامب وشي وبوتينوزير الدفاع يبحث التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكيةمباحثات سعودية باكستانية لتعزيز التعاون بمكافحة المخدراتإصابة ناقلة بمقذوف خلال خروجها من مضيق هرمز