الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يشارك في القمة الدولية للفضاءنيابةً عن ولي العهد10 سبتمبر 2026 18:32آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 18:351 / 3 وزير الخارجية يشارك في القمة الدولية للفضاء المنعقدة في باريسأأباريس:أخبار 24التعاون الدولي في الفضاءالقمة الدولية للفضاءوزارة الخارجيةولي العهد الأمير محمد بن سلمانعلوم الفضاءالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تشارك بمنتدى التعاون الأمني العالمي بالصينالمملكة تدين الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال لسورياالجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإماراتترامب يتعهد بـ5 آلاف دولار لكل أمريكي حال فوز الجمهوريين