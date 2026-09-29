الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الاستخبارات في الشيوخ الأمريكيجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية29 سبتمبر 2026 19:57آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 19:57وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكيأأالرياض:أخبار 24مجلس الشيوخ الامريكيوزارة الخارجيةالأمير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني: جميع المواقع العسكرية لمليشيا الحوثي أهداف مشروعةولي العهد يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية الأحداث الراهنةولي العهد والشيخ منصور بن زايد يبحثان تطورات المنطقةولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة شقيقه