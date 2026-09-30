الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة "خارجية مجلس الشيوخ الأمريكي" خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية30 سبتمبر 2026 10:00آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 10:03وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة "خارجية مجلس الشيوخ الأمريكي"أأواشنطن:أخبار 24وزير الخارجيةالولايات المتحدة الامريكيةالامير فيصل بن فرحانالاميرة ريما بنت بندر بن سلطانالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصواشنطن وطهران.. ماذا تقول رسائل الساعات الأخيرة؟هيغسيث يتجه لتقليص قيادات البنتاغون بنسبة 20%مجلس الدفاع اليمني يدعو للابتعاد عن مواقع التحشيد الحوثيةواشنطن تشدد الخناق على مشتريات إيران العسكرية