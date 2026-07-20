الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يناقش مع مستشار الأمن الوطني الهندي الأوضاع الإقليميةناقشا الجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية20 يوليو 2026 18:29آخر تحديث : 20 يوليو 2026 18:38 وزير الخارجية يستقبل مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهندأأالرياض:أخبار 24الهندالأوضاع الإقليميةوزارة الخارجيةالعلاقات السعودية الهنديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"مسام" يزيل 1.7 ألف لغم من اليمن في أسبوعاستهداف ناقلتي نفط قبالة الساحل العمانيحماس تنتخب خليل الحية رئيسًا لمكتبها السياسي خلفًا للسنواروصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان