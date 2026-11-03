الرئيسية/دولياتوزير الداخلية اليمني: 21 خبيراً أجنبياً يديرون عمليات مليشيا الحوثيبينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله اللبناني3 نوفمبر 2026 17:37آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 17:47وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدانأأعدن:أخبار 24مليشات الحوثيالحرس الثورياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي بأمريكاغارتان للطيران اليمني على آليات الحوثيين بتعزترامب: إيران ترغب في تسوية خلال الفترة المقبلةوزير الدفاع يبحث مع وزير الحرب الأمريكي التعاون الدفاعي