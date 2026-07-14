الرئيسية/دولياتوزير الداخلية يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز التعاون الأمنيخلال جلسة مباحثات رسمية بالعاصمة مدريد14 يوليو 2026 19:55آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:071 / 11جلسة مباحثات رسمية بين وزير الداخلية ونظيره الإسبانيأأمدريد:أخبار 24توقيع اتفاقيةوزير الداخليةمدريداسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معاديةالمملكة تحمّل إيران عواقب الاعتداءات وتطالبها بالوقف الفوريالصحة العالمية: حالات إيبولا في الكونغو قد تصل إلى 4 أضعافالبحرين: المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني