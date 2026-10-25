الرئيسية/دولياتوزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني المستجدات الراهنةأدان الوزير اللبناني أحمد الحجار الاعتداءات الحوثية على المملكة25 أكتوبر 2026 14:58آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 14:58وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعودأأالرياض:أخبار 24وزارة الداخليةوزير الداخليةالامير عبدالعزيز بن سعود بن نايفلبنانالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسرائيل تغلق كل المعابر البرية مع الضفة الغربية العليمي: الحوثيون جمعوا بين أدوات كل التنظيمات الإرهابيةالبديوي: تعريض مكة لمخاطر يمثل تجاوزًا بالغ الخطورة القيادة تعزي ملك الأردن إثر الهجوم الإرهابي في الكرك