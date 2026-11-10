الرئيسية/دولياتوزير الدفاع: نتطلع لتعزيز التكامل العسكري والدفاعي الخليجيوزير الدفاع يترأس وفد المملكة باجتماع مجلس الدفاع المشترك في البحرين10 نوفمبر 2026 10:43آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 12:50وزير الدفاع يترأس وفد المملكة باجتماع مجلس الدفاع المشترك في البحرينأأالمنامة:أخبار 24البحرينوزير الدفاعدول مجلس التعاون الخليجيوزير الدفاع الامير خالد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سلمان للإغاثة" يدشن مشروعاً مائياً طارئاً في غزة وزير الحرب الأمريكي يواجه إجراءات عزل في الكونغرسترامب: العمل العسكري ضد إيران لا يبدو ضروريًا حاليًاولي العهد ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين