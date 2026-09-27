الرئيسية/دولياتوزير الدفاع ونظيره الماليزي يبحثان التعاون الثنائي في المجال الدفاعيبحث الجانبان الجهود المبذولة تجاه التطورات الإقليمية الراهنة27 سبتمبر 2026 17:48آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 17:48وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الامير خالد بن سلمانوزير الدفاعماليزياالدفاعالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوعملك المغرب يستنكر اعتداءات الحوثي على المملكةبريطانيا.. استنفار واعتقالات قرب قاعدة تستخدمها أمريكا لضرب إيرانمشاركة سعودية في اجتماع بنيويورك لبحث احتواء تفشي "إيبولا"