الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش الباكستاني اعتداءات مكةأكد الجانبان مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات26 سبتمبر 2026 01:43آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 02:02وزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش الباكستاني اعتداءات مكةأأالرياض:أخبار 24باكستانوزير الدفاعاتفاقية مكة للدفاع المشتركمكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةرئيس وزراء باكستان: "اتفاقية مكة للدفاع" تعزز السلام والاستقراروزير الخارجية يبحث مع "بولس" و"جرينسبان" و"سلام" آخر المستجدات وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزةأمير الشرقية ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ أحمد آل مكتوم