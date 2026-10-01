الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية الدفاعيةبحث مع نظيرته الفرنسية التعاون في المجال الدفاعي1 أكتوبر 2026 20:36آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 20:45وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24فرنساالامير خالد بن سلمانوزير الدفاعالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تقدم دفعة جديدة لدعم موازنة الحكومة اليمنية بـ224 مليون ريالالإمارات تشكل فريق تحقيق في واقعة رحلة "فلاي دبي"تعيين "ديمة اليحيى" ضمن فريق الأمم المتحدة لحرية العبور"النائب العام" يبحث التعاون القضائي مع المدعي العام لروسيا