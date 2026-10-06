الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يبحث مع نظيره الإيطالي مجالات التعاون العسكرياستعرضا مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة6 أكتوبر 2026 22:18آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 22:18وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24وزير الدفاع الإيطاليالتعاون العسكريوزير الدفاع الامير خالد بن سلمانوزير الدفاع السعوديالأمن الإقليميالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعليمي: لا بديل أمام عناصر المليشيات الحوثية عن إلقاء السلاح اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه خميس مشيطوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والأردني التطورات الإقليميةالرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض