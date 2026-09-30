الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني العلاقات الاستراتيجيةالتأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها30 سبتمبر 2026 23:09آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 23:16وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الامير خالد بن سلمانوزير الدفاعبريطانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني: تنفيذ 8 ضربات دقيقة ضد أهداف حوثيةالجيش اليمني: نفذنا 468 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي خاصواشنطن وطهران.. ماذا تقول رسائل الساعات الأخيرة؟وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة "خارجية مجلس الشيوخ الأمريكي"