الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يبحث مع نظيره البلغاري تطوير التعاون العسكري والدفاعيوسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة29 سبتمبر 2026 22:35آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 22:35وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الامير خالد بن سلمانوزير الدفاعبلغارياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني: نفذنا 414 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي بـ24 ساعةوزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الاستخبارات في الشيوخ الأمريكيولي العهد يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية الأحداث الراهنةولي العهد والشيخ منصور بن زايد يبحثان تطورات المنطقة