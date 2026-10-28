الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يبحث مع نظيره الماليزي تطورات الأوضاع الإقليميةبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي28 أكتوبر 2026 19:52آخر تحديث : 28 أكتوبر 2026 19:52وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةالأمن الإقليميالعلاقات السعودية الماليزيةالتحالف ضد الحوثيينالتعليقاتأأخبار ذات صلةمليشيات الحوثي تستهدف مطار عدن بصاروخين باليستيينوزراء إعلام الخليج: نرفض أي إساءة إلى دول المجلس ورموزها وشعوبهاارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلاًالكويت تستدعي سفير إيران احتجاجاً على بيان سفارته