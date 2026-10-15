الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز الشراكة الدفاعيةأدان الجانبان الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة15 أكتوبر 2026 16:25آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 16:36وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ونظيره اليوناني نيكوس ديندياسأأالرياض:أخبار 24اليونانوزير الدفاعوزير الدفاع الامير خالد بن سلمانوزارة الدفاعالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة واليابان تبحثان ضمان أمن الطاقة وحرية الملاحةإعادة جدولة موعد القمة الخليجية – الأوروبية بالرياضالقيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاءأحكام بالإعدام والسجن لمتهمين بأحداث الساحل السوري