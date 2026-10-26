الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يترأس وفد المملكة في اجتماعات طهراندول "اتفاقية مكة" تبحث في طهران سبل خفض التصعيد ودعم وساطة قطر وباكستان26 أكتوبر 2026 09:37آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 09:48وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمانأأطهران:أخبار 24وزير الدفاع الامير خالد بن سلمانوزارة الخارجيةاتفاقية مكة للدفاع المشتركوزارة الدفاعايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأردن: القبض على منفذي عملية الكرك الإرهابية لولا يفوز بولاية رابعة غير مسبوقة لرئاسة البرازيلالجيش اليمني يستهدف ثكنات الحوثيين بمأربوزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع