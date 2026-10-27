الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يستعرض مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الدفاعي بحثا مستجدات الأحداث بالمنطقة والعالم27 أكتوبر 2026 18:54آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 19:08وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الأوضاع الإقليميةالتعاون الدفاعيوزير الدفاع الامير خالد بن سلمانالأمن الدوليايطالياالتعليقاتأأخبار ذات صلةخادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك ماليزياالعليمي: خدمات المملكة الإنسانية حاضرة بقلوب اليمنيينريما بنت بندر: الحوثيون يهددون العالم ولا حدود لإرهابهمسوريا: غارات الأردن على الجنوب لم يسبقها تنسيق