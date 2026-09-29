الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يستقبل نائب الرئيس الإماراتيجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين29 سبتمبر 2026 16:42آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 17:08وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يستقبل الشيخ منصور بن زايدأأالرياض:أخبار 24الاماراتالامير خالد بن سلمانوزير الدفاعالعلاقات السعودية الإماراتيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد والشيخ منصور بن زايد يبحثان تطورات المنطقةولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة شقيقهولي العهد يؤكد للبرهان حرص المملكة على استقرار السودان ووحدة أراضيهالقوات الأمريكية تُكمل انسحابها النهائي من العراق