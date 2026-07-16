الرئيسية/دولياتوزير الدفاع يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفةخلال اتصال هاتفي16 يوليو 2026 15:32آخر تحديث : 16 يوليو 2026 16:00وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيالامير خالد بن سلمانوزير الدفاعالشيخ حمد بن خليفة ال ثانيامير قطرالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمريكا تمنع دخول القادمين من الكونغو مؤقتاً بسبب "إيبولا"الأردن يسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيهدعوة سعودية لاعتماد مؤشرات تقيس أثر الاستدامةالبحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية واستنفار كامل لحماية المملكة