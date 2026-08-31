الرئيسية/دولياتوزير خارجية تركيا: تسمية اتفاقية مكة للدفاع المشترك بـ"حلف مكة"فيدان: الحلف مكمل لحلف الناتو وليس موجهاً ضد دولة معينة31 أغسطس 2026 15:21آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 16:22فيدان يتحدث للصحفيين عقب الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية لاتفاقية مكة في إسطنبول — AFPأأإسطنبول:أخبار 24وزير الخارجية التركيحلف مكةهاكان فيدانبنيامين نتنياهواتفاقية مكة للدفاع المشتركالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع يبحث آفاق التعاون العسكري مع قائد الجيش الباكستانيانعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة بإسطنبولالإمارات: لا صحة لاستهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخالأردن: الدفاع الجوي اعترض 8 صواريخ