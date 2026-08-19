الرئيسية/دولياتوزير خارجية قطر يصل إلى الرياضضمن زيارة رسمية بالمملكة19 أغسطس 2026 17:19آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 17:19 الخريجي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر لدى وصوله إلى الرياض أأالرياض:أخبار 24المهندس وليد الخريجيوزارة الخارجيةالعلاقات السعودية القطريةقطرالتعليقاتأأخبار ذات صلةعقد اجتماع الحوار الإستراتيجي الثالث بين المملكة واليابانالقيادة تهنئ رئيس زامبيا لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدةالناتو يعترض 4 صواريخ إيرانية استهدفت تركياعبر نحو 9 آلاف مشروع.. عطاء المملكة الإنساني يمتد لـ 175 دولة