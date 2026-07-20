الرئيسية/دولياتوصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودانتحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الطبية20 يوليو 2026 16:15آخر تحديث : 20 يوليو 2026 16:15طائرة إغاثية سعودية - أرشيفيةأأالخرطوم:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةالمساعدات الانسانيةالسودانالخرطومالتعليقاتأأخبار ذات صلةفرنسا تمنح السفير الرويلي وسام "جوقة الشرف" برتبة قائداندلاع حريق على متن سفينة في مضيق هرمزولي العهد والرئيس اللبناني يستعرضان آخر المستجداتاستمرار الضربات الأمريكية على إيران وتعقّد أزمة الملاحة بمضيق هرمز