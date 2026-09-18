الرئيسية/دولياتوصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزة ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني18 سبتمبر 2026 23:40آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 23:401 / 3شاحنة محملة بمساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى غزةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةقطاع غزةالشعب الفلسطينيالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يعلن ترتيبات أمنية جديدة مع الدنمارك وجرينلاندسفارة المملكة تنبه مواطنيها إلى حظر تغطية الوجه في البرتغالالتحالف البحري يستعد للتنفيذ العملياتي والتواجد في منطقة العملياتالمملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان