الرئيسية/دولياتوصول قافلة مساعدات سعودية إلى جنوب غزةضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني8 سبتمبر 2026 01:21آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 01:211 / 4قافلة مساعدات إيوائية جديدةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةقطاع غزةالمساعدات السعودية لقطاع غزةالمساعدات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالطيران اليمني يشن غارات جديدة على مواقع الحوثيينالجامعة العربية تدعو لحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنينوزراء الخارجية العرب يقرون تعيين 3 أمناء مساعدين للجامعة العربيةوزير الخارجية يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا