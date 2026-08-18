الرئيسية/دوليات وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى غزة ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني18 أغسطس 2026 23:01آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 23:011 / 3نقل المساعدات الإنسانية السعودية إلى قطاع غزةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةقطاع غزةفلسطين المحتلةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإمارات توقف التعاملات المالية والتجارية مع إيران"ترامب": لا توجد محادثات أو مفاوضات جارية مع إيرانسقوط صاروخ باليستي في المياه الإقليمية للإماراتالمملكة تدين الغارات الإسرائيلية على مطار إدلب العسكري