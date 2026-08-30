الرئيسية/دولياتوصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى غزة ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني 30 أغسطس 2026 22:14آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 22:241 / 2شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةالمساعدات السعودية لقطاع غزةالشعب الفلسطينيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسطنبول تستضيف غدًا أول اجتماع للجنة "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"المملكة تُدين أحداث "نيامي" وتؤكد تضامنها مع النيجرفيضانات النيبال والصين تودي بنحو 700 شخصإقالة وزير الدفاع في كوريا الشمالية