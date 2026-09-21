الرئيسية/دولياتوفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبيإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام21 سبتمبر 2026 10:57آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 11:14الشيخ أحمد بن راشد آل مكتومأأدبي:أخبار 24دبيمحمد بن راشد ال مكتوموفياتالإمارات العربية المتحدةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث أوضاع المنطقة مع نظرائه في الكويت ومصر وتركياإصابة رجل برصاص وكالة الهجرة الأمريكية تثير استياءً في أوستناجتماع تنسيقي خليجي يستبق الجمعية العامة للأمم المتحدةواشنطن وبكين تتفقان على حوار للذكاء الاصطناعي قبل قمة ترمب وشي