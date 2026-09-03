الرئيسية/دولياتولي العهد والسيسي يبحثان المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين3 سبتمبر 2026 16:16آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 16:20ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24ولي العهد الأمير محمد بن سلمانمصرعبدالفتاح السيسيولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تُقدّم دعمًا ماليًا جديدًا للبنك المركزي اليمنيتحذيرات للمواطنين بـ"فوجيان" الصينية من إعصار "ساودول"إعصار "لويل" يقفز إلى الفئة الخامسة فوق الهادئالكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات معادية