الرئيسية/دولياتولي العهد والشيخ منصور بن زايد يبحثان تطورات المنطقةحضر اللقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.29 سبتمبر 2026 17:01آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 17:05ولي العهد والشيخ منصور بن زايد يبحثان تطورات المنطقةأأالرياض:أخبار 24الاماراتالشيخ منصور بن زايدولي العهد الأمير محمد بن سلمانتطورات المنطقةالعلاقات السعودية الإماراتيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة شقيقهوزير الدفاع يستقبل نائب الرئيس الإماراتيولي العهد يؤكد للبرهان حرص المملكة على استقرار السودان ووحدة أراضيهالقوات الأمريكية تُكمل انسحابها النهائي من العراق