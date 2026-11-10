الرئيسية/دولياتولي العهد ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطوير التعاون المشترك جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين10 نوفمبر 2026 16:23آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 16:36ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24تعاون دوليولي العهد الأمير محمد بن سلمانالعلاقات السعودية اليونانيةالسياسة الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاجتماع سعودي قطري أوروبي يبحث الاعتداءات الحوثية وملف إيرانفرنسا تتوعد إيران برد حازم بعد هجوم إلكتروني استهدف متاجرها"الدفاع الخليجي" يُقر فتح قيادة عسكرية متقدمة بالكويتاجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك يبحث مواصلة التعاون والتكامل