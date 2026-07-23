الرئيسية/دولياتولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان مستجدات المنطقةشهباز شريف أدان هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية23 يوليو 2026 12:31آخر تحديث : 23 يوليو 2026 12:50ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24باكستانولي العهد الأمير محمد بن سلمانولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدعم سعودي.. طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا يبدأ رحلة العلاج في الأردنالقيادة تهنئ رئيس مصر بذكرى اليوم الوطني لبلادهالأردن: اعتراض وتدمير 4 صواريخ و6 مسيّرات إيرانيةأوروبا تواجه جفافًا حادًا وسط ارتفاع درجات الحرارة