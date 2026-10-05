الرئيسية/دولياتولي العهد يبحث مع السيناتور "مورفي" الأوضاع الإقليمية والدوليةجرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة بين البلدين5 أكتوبر 2026 14:54آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 15:16ولي العهد يجتمع مع السيناتور كريس مورفيأأالرياض:أخبار 24مجلس الشيوخ الامريكيالولايات المتحدة الامريكيةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص"الأمواج البشرية".. إرث إيران للحوثيين العليمي يطلق عملية "فجر اليمن" لتحرير صنعاء وإنهاء الانقلابالجيش اليمني يسيطر على باب المندب ويشنّ هجومًا على صنعاءاتفاقية لإنشاء وتشغيل مدرسة الرياض النموذجية في غزة