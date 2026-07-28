الرئيسية/دولياتولي العهد يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا مجالات التعاون بين البلدينجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون بين البلدين28 يوليو 2026 23:42آخر تحديث : 28 يوليو 2026 23:49ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24العلاقات السعودية الاسبانيةمليشيات الحوثيولي العهد الأمير محمد بن سلماناسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط 4 أطنان من نترات الأمونيوم جنوبي لبنانالمملكة تدين استهداف المليشيات التابعة لإيران منشآت بترولية القيادة تهنئ رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي لتجديد ولايتهوزراء خارجية الخليج يناقشون تطورات المنطقة ومستجدات المفاوضات الجارية