الرئيسية/دولياتولي العهد يبحث مع "كوبر" تطورات الأوضاع الإقليميةبحث الجانبان عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة وأمريكا14 أغسطس 2026 00:05آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 00:43ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أأالرياض:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالجيش الامريكيولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإمارات: هجوم على سفينتين لأدنوك دون إصابات بهرمز "الأرابوساي" تحتفل باليوبيل الذهبي برئاسة المملكة13 دولة تعلن الانضمام رسميًا لـ"التحالف البحري الدفاعي"واشنطن تُطلق أول قوة متعددة الجنسيات للمسيّرات الهجومية