الرئيسية/دولياتولي العهد يبحث هاتفيًا مع أمير الكويت تطورات الأوضاع في المنطقةأعرب عن تضامن المملكة مع الكويت وإدانتها للاعتداءات الإيرانية22 يوليو 2026 12:54آخر تحديث : 22 يوليو 2026 13:15ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24امير الكويتالكويتولي العهد الأمير محمد بن سلمانولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةروبيو: إيران في مأزق كبير.. والصين لم تغير مسار الحرب"التعاون الخليجي" يبحث تعزيز الربط الكهربائي لضمان أمن واستدامة الطاقةالأردن: اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 بمناطق نائيةالجيش الأمريكي: نشن غارات جديدة على إيران