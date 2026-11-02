الرئيسية/دولياتولي العهد يبعث رسالة للرئيس الصيني تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها2 نوفمبر 2026 16:36آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 16:41ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الامير محمد بن سلمانالصينالعلاقات السعودية الصينيةولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليميةمخاوف من ضربة نووية لإيران.. ومسودة اتفاق تفتح باب التهدئةالرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع العرب لإنهاء الصراعاتخالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع نظرائه في أستراليا واليابان وكوريا